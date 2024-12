Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Seckenhausen, Betrügerischer Schmuckankauf - Syke, Vorfahrtsverstoß führt zu verletzter Pkw-Fahrerin und hohem Sachschaden ---

Diepholz (ots)

Seckenhausen - Betrügerischer Schmuckankauf

Die Polizei konnte am gestrigen Mittag, im Wachholderweg, in Stuhr Seckenhausen, einen Betrug verhindern. Ein aufmerksamer Mann rief die Polizei, da ihm verdächtige Personen in der Straße auffielen. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, saßen die Täter bereits im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses. Die Bewohnerin hatte sie hereingelassen und war dabei ihren Schmuck an die Täter zu verkaufen. Vorab hatte man sich über eine Internetplattform verabredet, auf welcher die Frau Schmuck zum Verkauf angeboten hatte. Die Täter gaukelten der 65-jährigen Frau aus Seckenhausen vor, dass es sich bei ihrem Goldschmuck lediglich um Modeschmuck handeln würde. So wurde ein viel zu geringer Kaufpreis vereinbart. Die Polizei kam gerade rechtzeitig und konnte den betrügerischen Verkauf aufdecken und Schlimmeres verhindern. Da die Täter Bargeld und weiteren Schmuck mitführten und nicht nachvollziehbar erklären konnten, woher dieser stammt, wurden jene Gegenstände sowie die Handys der Täter als Beweismittel, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Verden, beschlagnahmt. Nun läuft das Ermittlungsverfahren wegen Betruges. Die Polizei rät zu größter Vorsicht bei An- und Verkäufen an der Haustür oder im Wohnhaus. Im Zweifelsfall wird auf die Hinzuziehung der Polizei oder Vertrauenspersonen hingewiesen.

Syke - Vorfahrtsverstoß führt zu verletzter Pkw-Fahrerin und hohem Sachschaden

Am Montagnachmittag, gegen 14:50 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Friedeholzstraße / Brinkweg zu einem Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß. Eine 85-jährige Pkw-Fahrerin missachtete im Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines 24-jährigen Mannes. Es kam zur Kollision beider Pkw sowie mit einem Leitpfosten. Die 85-jährige Unfallverursacherin wurde hierdurch verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die beteiligten Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell