Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), L 548, (Nähe Neuer Teich) Sonntag, der 23.06.2024, 15:00 Uhr. Ein 36- jähriger Motorradfahrer aus Gleichen kam, aus bisher ungeklärter Ursache, in einer Linkskurve nach rechts auf die Fahrbahn ab, stürzte und rutschte gegen eine angrenzende Leitplanke. Er verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 3500 Euro.

