Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen und Twistringen, Einbrüche in Wohnhäuser - Wagenfeld, Auffahrunfall mit mehreren Verletzten ---

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Einbrüche

Im Laufe des Mittwochnachmittages zwischen 16 und 19 Uhr sind Unbekannte in zwei Wohnhäuser in Bruchhausen-Vilsen eingebrochen. In der Straße Im Alten Kino drangen die Täter gewaltsam durch eine Terrassentür ins Haus ein. In der Straße Koppelweg öffneten die Täter ein Fenster zum Bad und gelangten dadurch ins Haus. In beiden Fällen wurden Räume durchsucht, Schränke und Schubläden geöffnet. Mit dem Diebesgut Bargeld und Schmuck flüchteten die Täter unerkannt wieder. Hinweise nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, entgegen.

Twistringen - Einbruch

Am Mittwochabend zwischen 17 und 22 Uhr ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Straße Auf dem Ornst eingebrochen. Der Täter gelangte gewaltsam durch die Eingangstür ins Haus. Er durchsuchte mehrere Räume und Mobiliar und flüchtete anschließend mit einer kleinen Summe Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, entgegen.

Syke - Pedelec Diebstahl

Ein verschlossen abgestelltes E-Bike entwendeten unbekannte Täter am Dienstagabend zwischen 22 Uhr und Mittwoch 00.30 Uhr. Das E-Bike der Marke Gazelle im Wert von ca. 2800 Euro stand Am Bahnhof. Hinweise auf das Bike oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Wagenfeld - Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Bei einem Auffahrunfall in der Diepholzer Straße am Mittwochvormittag gegen 09.30 Uhr wurden insgesamt drei Personen verletzt. Eine 57-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Pkw von der Diepholzer Straße nach links in die Straße In den Quellen abbiegen. Als sie verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr eine 19-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw auf. Die 19-Jährige wurde schwer verletzt, vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die 57-jährige Fahrerin und ihr Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt, der Schaden beträgt mindestens 12000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell