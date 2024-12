Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 08.12.2024

Diepholz (ots)

Trunkenheitsfahrt

Am gestrigen Abend, 0712.2024, gegen 19.20 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Mann aus Rehden mit seinem PKW die Diepholzer Straße in Wagenfeld. Während einer durchgeführten Verkehrskontrolle wurde durch die Polizei Atemalkoholgeruch bei dem Mann wahrgenommen. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest bestätigt dies mit einem Ergebnis weit über dem zulässigen Wert, welcher normalerweise zur absoluten Fahruntüchtigkeit führt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht Drebber

Am gestrigen Samstag, gegen 09:40 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes der Straße An der Kirche ein Verkehrsunfall. Hier beabsichtigte eine 79-jährige Frau mit ihrem PKW den Parkplatz rückwärts zu verlassen und fuhr auf die Straße An der Kirche. Nachdem sie nun ihre Fahrt vorwärts in Richtung Hauptstraße fortsetzen will, kommt ihr ein PKW entgegen. Auf Grund dessen lenkt die 79-jährige Frau ihren PKW zurück auf den Parkplatz des Edeka-Marktes und streift hierbei einen dort geparkten PKW. Hierbei wird sie von Zeugen beobachtet und auch angesprochen, entfernt sich aber dennoch unerlaubt von der Unfallstelle. Im Nachgang zur Unfallaufnahme kann die Verursacherin allerdings ermittelt werden.

Weyhe - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 08.12.2024, gegen 01:25 Uhr befuhr ein 33-Jähriger Pkw-Führer die Bremer Straße in Weyhe im Ortsteil Erichshof. An einer Ampelkreuzung versucht der Pkw-Führer an einem vor der roten Ampel wartenden Pkw vorbeizufahren, fährt dabei jedoch auf diesen auf. Durch den Aufprall werden der 21-Jährige Fahrzeugführer des stehenden Pkw sowie ein 14-Jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Der unfallverursachende Pkw entfernt sich anschließend noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Unfallort. Die Anschrift des flüchtigen Fahrzeugführers konnte jedoch schnell ermittelt und dieser dort angetroffen werden. Bei diesem wurde Alkoholgeruch festgestellt, sodass er eine Blutprobe abgeben musste. Gegen den Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt.

Stuhr - Aufbruch eines Zigarettenautomaten

In der Nacht von Freitag, den 06.12. auf Samstag, den 07.12.2024 haben bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Straße Spohnberg in Stuhr aufgebrochen. Aus dem Zigarettenautomaten entwendeten die Täter Münzgeld sowie Zigaretten. Die Höhe des Diebesgutes kann bisher nicht genau beziffert werden. An dem Automat entstand ein Schaden in Höhe von ca. 800 Euro. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Weyhe unter der Telefonnummer 0421-80660 zu melden.

Trunkenheit im Verkehr in Bassum

In den Abendstunden des Samstags wird ein 44-jähriger Mann aus Dötlingen durch einen Verkehrsteilnehmer beobachtet, wie ersterer gegen 23:00 Uhr mit seinem PKW in Bassum von der Fahrbahn abkommt und dann seine Fahrt fortsetzt. Der PKW kann durch die Polizei im Ortsteil Klein Hollwedel gestoppt werden, wo sie bei dem Fahrzeugführer und der weiblichen Mitfahrerin eine erhebliche Alkoholisierung feststellen. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrzeugführer ergibt 3,26 Promille. Des Weiteren ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Zu Sachschäden kam es zum Glück nicht.

Einbruch in Schwarme mit flüchtigen Tätern Am Samstag kam es in der Zeit von 18:00-20:00 Uhr zu einem Einbruch in Schwarme im Ortsteil Hörsten. Mehrere bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Einfamilienhaus an der Hörstener Straße ein, während die Anwohner nicht zugegen waren. Bei der Tatausführung wurden die Personen dann gestört, weshalb sie schlagartig flüchteten. Eine intensive Fahndung im Nahbereich konnte jedoch nicht zur Festnahme der Personen führen. Zeugen die mehrere Personen oder einen auffälligen PKW im Tatzeitraum von 18:00-20:00 Uhr im Ortsteil Hörsten wahrgenommen haben, wenden sich bitte an die Polizei Syke!

