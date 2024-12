Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 07.12.2024

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall Barnstorf

Auf der B 51 in Höhe Dammershausen befuhr am Freitag, 06.12.2024, gegen 18:25 Uhr, ein 84-jähriger Mann mit seinem PKW die B 51 aus Barnstorf kommend in Richtung Diepholz. Hier übersah er den PKW einer 55-jährigen Frau aus Barnstorf, welche in Höhe der Abfahrt nach Mäkel verkehrsbedingt anhielt, um nach links abzubiegen. Der 84-jährige Mann übersieht den stehenden PKW der 55-jährigen Frau und fährt auf diesen ungebremst auf. Durch den Zusammenstoß werden beide Fahrzeuge stark beschädigt und sowohl der 84-jährige Mann als auch dessen Frau als Beifahrerin werden leicht verletzt. Desweiteren wird auch die 55-jährige Frau und ihre 16-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wird bei dem 84-jährigen Mann Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Test bestätigt dies und ihm wird eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfallflucht

Am gestrigen Freitag ist es in der Zeit von 12:10 h - 13:35 h kam es in Stuhr-Brinkum/Nord zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Möbelhauses. Dort wurde beim Ein- oder Ausparken ein VW Golf beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden an dem VW Golf von mehreren hundert Euro.

Zwei E-Scooter Diebstähle im Stadtgebiet Syke Am Freitag den 06.12.2024 werden durch bislang unbekannte Täter zwei hochwertige E-Scooter entwendet. Zum Einen ereilte sich der Diebstahl am Gymnasium in der La-Chartre-Straße in der Zeit von kurz vor 8 Uhr bis 12:30 Uhr, wo das Kraftfahrzeug mit Spiralkabelschloss gesichert gewesen ist. Zum Anderen wurden Anwohner in der Kleinen Straße im Zeitfenster von 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr durch den Diebstahl geschädigt. Dieser Scooter war ebenfalls mit Spiralkabelschloss gesichert. Die Schadenssumme beläuft sich auf ca. 1400 Euro.

Falls weitere, pressrelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz, Jaschek, POK, ---WDL---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell