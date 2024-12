POL-DH: --- Neuenkirchen bei Bassum - Bedrohung

Diepholz (ots) - Verkehrsunfall Barnstorf Auf der B 51 in Höhe Dammershausen befuhr am Freitag, 06.12.2024, gegen 18:25 Uhr, ein 84-jähriger Mann mit seinem PKW die B 51 aus Barnstorf kommend in Richtung Diepholz. Hier übersah er den PKW einer 55-jährigen Frau aus Barnstorf, welche in Höhe der Abfahrt nach Mäkel verkehrsbedingt anhielt, um nach links abzubiegen. Der 84-jährige Mann übersieht den stehenden PKW der ...

mehr