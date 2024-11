POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 22.11.2024

Goslar (ots) - Am Dienstag kam es im Lauf des Tages in Seesen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 11 Uhr und 17.30 Uhr nutzen bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses in der Eichendorffstraße und stiegen in das Gebäude ein. Hier dursuchten sie die Räumlichkeiten offensichtlich nach Wertgegenständen und entkamen ...

