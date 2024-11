POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 21.11.2024

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 21.11.2024

Goslar (ots)

Am Mittwochnachmittag stiegen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Bad Harzburg ein.

Zwischen 15.30 Uhr und 20.15 Uhr gelangten der oder die Täter gewaltsam in das Haus im Meisenweg und durchwühlten die Räumlichkeiten. Zu Art und Umfang von möglicherweise entwendeten Wertgegenständen liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Die Ermittler der Kripo Goslar fragen nun nach Hinweisen oder Beobachtungen, insbesondere zu Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Umfeld des Tatortes, die mit diesem Ereignis in Zusammenhang stehen könnten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer (05321) 3390 in Verbindung zu setzen.

Nach einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochabend im Ortsteil Baßgeige flüchtete der Verursacher, wurde jedoch kurz darauf von der Polizei gestoppt.

Gegen 18 Uhr befuhr ein 88-jähriger Goslarer mit seinem Mercedes die Alte Heerstraße in Richtung Wachtelpforte. An der Kreuzung Bornhardtstraße missachtete er die für ihn Rotlicht zeigende Ampel und kollidierte anschließend auf der Kreuzung mit dem VW Polo einer 72-jährigen Frau aus Clausthal-Zellerfeld, die auf der Bornhardtstraße bei grün in Richtung Danziger Straße fuhr. Trotz des Zusammenstoßes setzte der Mercedesfahrer seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, wurde jedoch einem Zeugen verfolgt. Dieser verständigte die Polizei, die den flüchtenden Mercedes schließlich in der Heinrich-Pieper-Straße stoppte.

Die Beteiligten blieben offensichtlich unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt.

