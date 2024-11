Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 20.11.2024

Goslar (ots)

Am Dienstag kam es im Lauf des Tages in Seesen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Zwischen 11 Uhr und 17.30 Uhr nutzen bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses in der Eichendorffstraße und stiegen in das Gebäude ein. Hier dursuchten sie die Räumlichkeiten offensichtlich nach Wertgegenständen und entkamen anschließend unerkannt. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei Goslar führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

Am Dienstagnachmittag wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in der Goslarer Innenstadt leicht verletzt.

Ein 83-jährige Frau aus Goslar bog gegen 16.30 Uhr mit ihrem Ford von der Straße Köppelsbleek nach rechts in die Okerstraße ein. Hierbei übersah sie einen neunjährigen Jungen aus Goslar, der gerade die Fahrbahn im Bereich der dortigen Ampel bei Grünlicht überquerte. Der Pkw erfasste den Fußgänger, so dass dieser auf die Fahrbahn stürzte, wobei er sich offensichtlich leicht verletzte. Am Pkw entstand Sachschaden.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein und beschlagnahmte den Führerschein der Ford-Fahrerin.

