Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Hinweise nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Arnsberg (ots)

Am Kreisverkehr Bömerstraße/Brückenplatz/Ruhrstraße/Promenade kam es Samstag gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei bittet um Hinweise. Ersten Erkenntnissen nach kam es im Kreisverkehr zum Zusammenstoß zwischen einem 17-jährigen Rollerfahrer aus Arnsberg und einem vor ihm fahrenden schwarzen Auto. Das Auto, möglicherweise ein VW Touran, setzte seine Fahrt jedoch fort. Der 17-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt, an seinem Roller ist aber Sachschaden entstanden. Das Verkehrskommissariat hat den Unfall übernommen und ermittelt. Zeugen haben mitgeteilt, dass zum Unfallzeitpunkt Fußgänger die Straße "Brückenplatz" auf dem Fußgängerüberweg überquert haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 entgegen.

