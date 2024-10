POL-HSK: Fachkommissariat setzt Täter des Juweliereinbruchs fest

Arnsberg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Hüsten und Herdringen am Sonntag. In der Zeit zwischen 14:40 Uhr und 17:50 Uhr waren die Einbrecher in Hüsten in der "Wilhelm-Busch-Straße". Zwischen 17 Uhr und 19:40 Uhr wurde in Herdringen am "Herdringer Weg" eingebrochen. In beiden Fällen verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zugang in die Häuser. Sie durchsuchten Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen, bevor sie in ...

