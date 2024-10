POL-HSK: Mit Tretroller gestürzt und schwer verletzt

Brilon (ots) - Zwei Lastwagen sind Montagmorgen gegen 08:45 Uhr auf der B7 in Brilon verunfallt. Ein 58-jähriger Mann aus Soest war in Richtung Marsberg unterwegs. Unmittelbar nach einem Kreisverkehr kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem LKW von der Fahrspur ab und kollidierte mit dem LKW eines entgegenkommenden 53-Jährigen aus Bestwig. Beide LKW-Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie sind in ...

