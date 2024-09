Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Autofahrer übersieht Radfahrerin in Buxtehude - 16-jährige bei Unfall leicht verletzt - Verursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 24.09. kam es gegen 15:30 h in Buxtehude in der Rübker Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 16-jährige Radfahrerin aus Buxtehude leicht verletzt wurde.

Die junge Frau befuhr zu der Zeit mit ihrem Rad die Rübker Straße in Richtung Rübke und wollte an der Einmündung den Kälberweiseweg überqueren.

Aus entgegengesetzter Richtung kam ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen BMW X1 und wollt nach links in den Kälberweiseweg einbiegen.

Dabei übersah er offenbar die Radfahrerin und prallte mit ihr zusammen. Die Buxtehuderin kam zu Sturz und verletzte sich dabei. Sie musste vom Rettungsdienst ins Buxtehuder Elbeklinikum eingeliefert werden.

Ohne sich aber weiter um die Unfallfolgen zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher dann aber einfach weiter.

Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht ermittelt.

Zeugen die den Unfall- oder den Verursacher beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Polizeikommissariat Buxtehude zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell