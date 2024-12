Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Zigarettenautomat gesprengt - Sulingen, Schafe getötet

Zeugen gesucht ---

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Diepholz (ots)

Syke - Zigarettenautomat gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag gegen 03.00 Uhr in der Hauptstraße einen Zigarettenautomaten von der Wand gesprengt. Anwohner waren durch einen lauten Knall aufgeschreckt und hatten mehrere Personen weglaufen sehen. Als die Personen kurz nach dem Knall zurückkehrten, machten sich die Anwohner bemerkbar und die Personen flüchteten. Der Automat wurde von der Wand gesprengt und lag auf dem Boden. Das Innere des Automaten, Zigarettenfächer, waren unversehrt. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Syke - Einbruch

Im Zeitraum von Samstag letzter Woche bis Montag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Plackenstraße eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster zum Bad und gelangten so ins Haus. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und flüchteten anschließend unerkannt. Ob sie Diebesgut erlangen konnten, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Bassum - Wildunfall

Am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr kollidierte ein 21-jähriger Fahrer mit seinem Pkw auf der B 51 mit einem Reh. Sein Pkw blieb nach der Kollision auf der Straße stehen. Eine nachfolgende 18-jährige Pkw-Fahrerin erkannte den stehenden Pkw zu spät und fuhr fast ungebremst auf. Die 18-Jährige wurde verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der 21-jährige Fahrer bleib unverletzt, er hatte das Fahrzeug vorher verlassen. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 2000 Euro.

Sulingen - Schafe getötet / Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag letzter Woche gegen 03.00 Uhr am Hasseler Feldweg zwei Schafe abgelegt bzw. liegen gelassen. Die Schafe wurden nach ersten Erkenntnissen in einer nahegelegenen Wiese geschächtet und dann in die Nähe der Straße gebracht. Die Polizei konnte in der Wiese zwei Messer und bei den abgelegten Schafen ein Fahrrad sicherstellen (siehe Fotos). Vermutlich wurden die Täter gestört und mussten bei der Flucht die Utensilien zurücklassen. Die Polizei Sulingen bittet Zeugen, sich unter Tel. 04271 / 9490, zu melden. Auch wer das Fahrrad oder die Messer erkennt, wird gebeten die Polizei zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell