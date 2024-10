Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Männer geraten auf der Erzbergerstraße aneinander - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung (06.10.2024)

Singen (ots)

In der Nacht auf Sonntag sind in der Erzbergerstraße mehrere Männer aneinandergeraten. Gegen 3 Uhr gerieten zwei 18 und 19 Jahre alte Männer mit zwei Männern im Alter von 51 und 49 Jahren zunächst in einer Bar in Streit, der sich in der Folge nach außerhalb verlagerte. Auf Höhe der Ekkehardschule schlugen die beiden Jüngeren schließlich auf die beiden Älteren ein, wobei der 49-Jährige einen Tritt gegen den Kopf abbekam und anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus musste. Der 51-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht, bedurfte jedoch keiner ärztlichen Versorgung. Die nach der Auseinandersetzung flüchtenden jüngeren Männer konnten im Rahmen der Fahndung festgestellt und bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorläufig festgenommen werden. Dabei leistete der 18-Jährige zudem Widerstand und beleidigte die Beamten. Ihn erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand, seinen 19-jährigen Begleiter ebenfalls wegen gefährlicher Körperverletzung.

