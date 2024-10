Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, L 408

Landkreis Rottweil) Unfall beim Überholen trotz Gegenverkehrs - Zeugenaufruf (06.10.2024)

Dornhan - L 408 (ots)

Auf der Landesstraße 408 hat ein Motorradfahrer trotz Gegenverkehr einen Traktor überholt und so einen Unfall verursacht. Am Sonntag, gegen 15:30 Uhr überholte der 27-Jährige einen vor sich fahrenden Traktor. Bei eigeschränkter Sicht nahm er einen Kia im Gegenverkehr zu spät wahr. Der 38-Jährige wich im Kia nach rechts aus, konnte einen seitlichen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der entstandene Unfallschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Der Traktor selbst war in den Unfall nicht verwickelt. Die Polizei sucht zur Klärung des Unfallhergangs eben jenen Traktorfahrer. Dieser wird gebeten sich beim Polizeirevier Oberndorf (Tel.: 07423 / 81010) zu melden.

