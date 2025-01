Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbruch in Kellerraum - Diebstahl von Werkzeug.

Lippe (ots)

In der Zeit von Dienstag (21.01.2025, 20:30 Uhr) bis Mittwoch (22.01.2025, 10:50 Uhr) drangen unbekannte Täter in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Königsberger Straße ein. Die Täter beschädigten eine Holztür, um Zugang zu erhalten. Ein Akkuschrauber im Wert von etwa 150 Euro sowie eine Bohrmaschine der Marke Bosch im Wert von etwa 500 Euro wurden bei der Tat entwendet. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell