POL-MG: Falsche Handwerker bestehlen 86-Jährige

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch, 4. Dezember, in einen Jugendtreff an der Odenkirchener Straße eingebrochen. Die Tat muss sich zwischen 19 und 5 Uhr ereignet haben. Die Einbrecher erbeuteten elektronische Wertgegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km) Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei Mönchengladbach Pressestelle Telefon: 02161-2910222 E-Mail: ...

