POL-MG: Illegales Autorennen auf Korschenbroicher Straße

Mönchengladbach (ots) - Am Wochenende ereigneten sich mehrere Einbrüche im Mönchengladbacher Stadtgebiet. In allen Fällen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in die Häuser und durchsuchten die Räumlichkeiten offensichtlich nach Diebesgut. Eine Armbanduhr sowie Bargeld entwendeten die Täter am Freitag, 29. November, zwischen 10 und 23 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Nordstraße. Mit ...

mehr