LPI-NDH: Müll illegal verbrannt

Nordthüringen (ots) - Am Freitag fanden in den Landkreisen Eichsfeld, Nordhausen, Kyffhäuser und Unstrut-Hainich flächendeckend Verkehrskontrollen statt. Mit einer großen Anzahl an stationären und mobilen Kontrollen wurden im Einsatzzeitraum etwa 300 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. Der Schwerpunkt lag darin, Fahrzeugführer unter Einfluss berauschender ...

mehr