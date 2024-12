Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mehrere Einbrüche am Wochenende im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am Wochenende ereigneten sich mehrere Einbrüche im Mönchengladbacher Stadtgebiet. In allen Fällen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in die Häuser und durchsuchten die Räumlichkeiten offensichtlich nach Diebesgut.

Eine Armbanduhr sowie Bargeld entwendeten die Täter am Freitag, 29. November, zwischen 10 und 23 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Nordstraße.

Mit gleich mehreren Armbanduhren, Bargeld sowie einer Handtasche flüchteten die Täter aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Dünner Straße. Dort verschafften sie sich zwischen Freitag, 29. November, 21 Uhr und Samstag, 30. November, 00:30 Uhr Zutritt.

Ob und was aus einem Einfamilienhaus am Bäumchesweg gestohlen wurde, ist nach aktuellem Ermittlungsstand noch nicht abschließend geklärt. Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstag, 30. November, 15.45 Uhr und Sonntag, 1. Dezember, 14.30 Uhr.

Die Polizei Mönchengladbach bittet in Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell