Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Keller- Zeugensuche

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Personen begaben sich widerrechtlich in der Zeit zwischen dem 29. Dezember 2023, 15.00 Uhr und gestern, 12.00 Uhr in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Wachsenburgstraße in Ichtershausen. Von dort entwendeten der oder die Täter unter anderem Werkzeuge sowie ein schwarzes E-Bike der Marke "Specialized". Der Gesamtwert des Beuteguts beträgt ungefähr 16.000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0008176/2024) entgegen. (jd)

