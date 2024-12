Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Lederjacken-Trick: Betrüger spricht Mann auf Parkplatz an

Mönchengladbach (ots)

Ein dreister Betrüger hat einen 87-jährigen Mann und seine 84-jährige Frau um mehrere Hundert Euro gebracht.

Der unbekannte Täter sprach den 87-Jährigen am Donnerstag, 28. November, zwischen 15.30 und 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Krefelder Straße an und behauptete, ein alter Bekannter zu sein. Durch geschickte Gesprächsführung und raffinierte Vorgehensweise gelang es dem Betrüger, dass der 87-Jährige mit ihm zu sich nach Hause fuhr.

Dort habe er fortwährend von Geschenken gesprochen, die er für das Ehepaar und deren Familie angeblich hätte. Schlussendlich habe er mehrere Lederjacken aus einer Tasche geholt, die aus seinem Ledergeschäft in Italien stammen würden. Er habe diese Jacken ihnen als Geschenk für lediglich mehrere Hundert Euro mitgebracht.

Obwohl die Jacken nicht passten und in keinem guten Zustand waren, wussten sich der 87-Jährige und seine Frau nicht anders aus der Situation zu befreien, als das geforderte Geld für eine Jacke bei der Bank zu holen und dem Täter auszuhändigen.

Gegen den unbekannten Mann wird nun ermittelt. Er soll circa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er habe eine sportliche Figur und kurze grau-melierte Haare sowie einen kurzen Bart. Er sei gutaussehend gewesen und habe ein gepflegtes Erscheinungsbild. Bekleidet sei er sehr modern gewesen mit einer Jeanshose mit Loch am Oberschenkel, einer Lederjacke und einem Schal.

Die Polizei warnt:

- Lassen Sie sich nicht von vermeintlichen Bekannten in ein Gespräch verwickeln, wenn Sie die Person gar nicht kennen. - Lassen Sie fremde Personen keinesfalls zu sich in die Wohnung. - Kaufen Sie Fremden nichts ab. Häufig bieten Betrüger auch minderwertige Uhren, Anzüge oder ähnliches an. - Rufen Sie die 110, wenn Ihnen eine Situation merkwürdig vorkommt.

(km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell