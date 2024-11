Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Die Kriminalpolizei Mönchengladbach suchte am Donnerstag, 28. November, ein Mehrfamilienhaus in Rheydt und ein Einfamilienhaus in Odenkirchen auf. An beiden Adressen hatten sich Unbekannte gewaltsam Zutritt verschafft und die Räumlichkeiten durchsucht.

An der Dahlener Straße sicherte ein Team der Kriminalpolizei gegen 11.15 Uhr mögliche Spuren in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses, nachdem Anwohner dort einen Einbruch gemeldet hatten. Die Beamten stellten Schäden an der Wohnungstür fest. Augenscheinlich hatten sich Unbekannte gewaltsam Zugang verschafft und nach Beute gesucht. Ob sie etwas entwendeten ist derzeit unklar. Laut Zeugenangaben geschah die Tat vermutlich zwischen 18 Uhr am Vortag, dem 27. November, und 8.50 Uhr am Morgen, als man die Schäden bemerkte.

Am Abend sicherte die Kriminalpolizei gegen 18.40 Uhr mögliche Spuren an einem weiteren Tatort, diesmal an der Straße Am Pixbusch: Dort waren Unbekannte - vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag - in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Auch hier ist bislang nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Bei ihren Ermittlungen nimmt die Polizei in beiden Fällen sachdienliche Hinweise von noch nicht bekannten Zeugen unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

