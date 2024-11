Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nach Einbruch in Bankfiliale: 33-Jähriger in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Einsatzkräfte der Polizei haben am frühen Donnerstagmorgen, 28. November, einen 33-Jährigen bei einem Einbruch in eine Bankfiliale in Odenkirchen angetroffen und festgenommen. Eine Haftrichterin ordnete später am Tag Untersuchungshaft gegen ihn an.

Um kurz vor 5 Uhr am Donnerstagmorgen erhielt die Polizei Hinweise auf einen Einbruch in eine Bankfiliale an der Burgfreiheit im Ortskern von Odenkirchen. Mehrere Streifenteams begaben sich zu der Örtlichkeit. Dort stellten sie eine beschädigte Tür sowie eine Person im Inneren des Gebäudes fest. Dabei handelte es sich um einen 33-Jährigen, der beim Verlassen der Bank von den Einsatzkräften aufgehalten und durchsucht wurde.

Sie fanden bei ihm diverse Gegenstände, die der Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand aus den Büroräumen der Bank entwendet hatte, darunter einen Laptop. Der Tatverdächtige ist der Polizei wegen ähnlicher Delikte bereits bekannt und hat keinen festen Wohnsitz.

Die Beamten nahmen ihn mit ins Polizeipräsidium, wo die Kriminalpolizei mögliche Haftgründe prüfte. Dies geschah in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach, die daraufhin Untersuchungshaft gegen den 33-Jährigen beantragte. Eine Haftrichterin folgte dem Antrag am Donnerstagmittag, als die Ermittler ihr den Tatverdächtigen vorführten. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft. (et)

