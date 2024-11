Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Erneut Graffiti am S-Bahnhof Lürrip - Staatsschutz ermittelt

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben - vermutlich in der Nacht zu Dienstag, 26. November - mehrere Sachbeschädigungen in Form von Graffiti mit politischem Bezug am S-Bahnhof Lürrip begangen. Der Staatsschutz der Polizei Mönchengladbach ermittelt.

Bei den Graffiti an den Bahnsteigen handelt es sich um Parolen mit Bezug zum Gaza-Konflikt. Die Bundespolizei hat bereits veranlasst, dass die Schmierereien schnellstmöglich entfernt werden. Es ist der zweite Fall von Sachbeschädigung am Bahnhof in Lürrip, der der Polizei Mönchengladbach bekannt wurde: Vor vier Wochen hatten unbekannte Täter dort ebenfalls Schmierereien mit politischem Hintergrund hinterlassen.

Zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5897311

Wie im letzten Fall hat auch hier der Staatsschutz der Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die in der Nacht vom 25. auf den 26. November an besagter Örtlichkeit etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 an die Polizei Mönchengladbach zu wenden. (et)

