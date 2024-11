Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall auf Marienburger Straße: Flüchtiger SUV-Fahrer gesucht

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht, die sich am Dienstag, 26. November, gegen 21 Uhr auf der Kreuzung Marienburger Straße / Bebericher Straße ereignet hat.

Eine 16-Jährige war mit ihrem Roller auf der Marienburger Straße unterwegs und hielt an der Kreuzung mit der Bebericher Straße an einer roten Ampel hinter dem Auto eines 54-Jährigen an. Von hinten fuhr ein Autofahrer, der nun gesucht wird, mit einem weißen SUV auf den Roller der 16-Jährigen auf. Dadurch schob sein Auto den Roller auf das Auto des 54-Jährigen und die 16-Jährige stürzte.

Der unbekannte Autofahrer fuhr schnell nach rechts in die Bebericher Straße in Richtung Innenstadt davon.

Das Team eines Rettungswagens brachte die 16-Jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Der gesuchte Autofahrer soll etwa 20 bis 45 Jahre alt sein und könnte laut Zeugenaussagen Südländer sein. Der weiße SUV könnte von der Marke Audi sein. Er hatte eine schwarze Aufschrift an den Seiten. Das vordere Kennzeichen hing nach dem Unfall herunter und am Kühler-grill befindet sich ein erheblicher Schaden.

Die Polizei bittet den SUV-Fahrer, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden.

Sie fragt: Gibt es Zeugen die Hinweise auf den Fahrer geben können? Wem ist ein weißer SUV mit einem Schaden am Kühlergrill aufgefallen? Wurde das Auto in einer Werkstatt in Reparatur gegeben? Diese Zeugen können sich ebenfalls unter der Telefonnummer melden. (km)

