Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei PKW aufgebrochen

Mutterstadt (ots)

Gleich zwei PKW, abgestellt in der Raiffeisenstraße, wurden in der Nacht vom 20.11.24 auf den 21.11.24 aufgebrochen. In einem Fall gelangte die unbekannte Täterschaft über ein geöffnetes Seitenfenster in das Fahrzeuginnere, in dem anderen Fall wurde die hintere Seitenscheibe eingeschlagen. Aus den Fahrzeugen wurde einerseits ein Geldbeutel aus dem Handschuhfach, andererseits eine Handtasche entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell