POL-PDLU: Trickbetrug bei Goldankauf

Frankenthal (ots)

Am 17.11.2024, gegen 14:00Uhr, kam es in der Brucknerstraße in Frankenthal zu einem Trickbetrug zum Nachteil eines 64-jährigen Frankenthalers.

Der 64-Jährige inserierte ein Holzmöbelstück zum Verkauf auf einer Online-Plattform. Im Rahmen der Besichtigung des Möbelstücks mit einem Interessenten fragte dieser den Verkäufer nach anderen Antiquitäten, sowie Schmuck und Gold.

Nach der Besichtigung der Stücke einigten sich Verkäufer und Käufer über den Ankauf mehrerer Gegenstände, unten anderem einer Goldmünze für einen Preis von knapp 2000Euro. Der Käufer wollte die Goldmünze direkt mitnehmen und bot ein Tauschgeschäft an. Im Tausch gegen die Goldmünze händigte der Käufer eine Uhr der Marke "Rolex" aus. Der Wert der Uhr wurde durch den Käufer mit 6000Euro beziffert.

Mehrere Tage nach dem Tauschgeschäft wurde seitens des Verkäufers aus Frankenthal festgestellt, dass es sich bei der vermeintlichen Luxusuhr um ein Plagiat handelt.

Der Betrüger fuhr mit einem Mercedes-Benz Kombi zur Wohnanschrift des geschädigten Mannes. Er soll in Begleitung von mindestens zwei weiteren männlichen Personen gewesen sein.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

