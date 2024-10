Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Straßenbahnen kollidiert

Gera (ots)

Gera: An der Wendeschleife der Straßenbahnendhaltestelle in der Nürnberger Straße kam es am gestrigen Tag (16.10.2024) gegen 10:00 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Straßenbahnen. Der 50-jährige Fahrer einer Straßenbahn übersah beim Einfahren in die Wendeschleife die vor ihm parkende Straßenbahn eines 62-Jährigen und stieß mit dieser zusammen. Durch den Aufprall verletzten sich beiden Fahrer leicht und mussten fortfolgend medizinisch behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im niedrigen 5-stelligen Bereich. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (AK)

