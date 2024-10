Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Kasse

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Am Mittwochabend (16.10.2024) kam es in einer Spielothek in der Zeitzer Straße zu einer Diebstahlshandlung von Bargeld. Als sich eine Angestellte kurzzeitig nicht im Kassenbereich aufhielt, nutzte ein 22-jähriger Besucher der Einrichtung die günstige Gelegenheit und begab sich hinter den Tresen, öffnete die Kasse und entwendete Bargeld im vierstelligen Bereich. Der unter Alkohol stehende Dieb konnte durch die Angestellte und weitere Zeugen noch im Nahbereich gestellt werden, sodass das Geld wieder in die Kasse zurückgeführt werden konnte. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (AK)

