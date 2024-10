LPI-G: Einbruch in Schule

Gera (ots) - Gera: Unbekannte Täter versuchten von Montag zu Dienstag (14.10. - 15.10.2024) in die Räumlichkeiten einer Firma in der Wiesestraße zu gelangen. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und versuchten dort in die Büroräume zu gelangen. Der Einbruch gelang jedoch nicht, sodass lediglich Sachschaden an der Zugangstür entstand. Die Geraer Polizei hat die ...

