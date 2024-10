Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vorkommnis in Parteibüro

Gera (ots)

Gera: Am Vormittag des gestrigen Tages (15.10.2024) kam es in der Geschäftsstelle einer Parlamentsabgeordneten in der Heinrichstraße zu einem Vorkommnis. Ein 35-jähriger Mann gab in aggressiver Art und Weise gegenüber den dortigen Büromitarbeitern seinen Unmut gegen die ansässige Partei kund. Nachdem die Geraer Polizei über den Sachverhalt informiert wurde, konnte der psychisch auffällige Mann einer polizeilichen Kontrolle unterzogen und eine Gefährdeansprache durchgeführt werden. (AK)

