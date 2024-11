Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Exhibitionist in Parkanlage - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am Mittwoch, den 20.11.2024, kam es gegen 16:00Uhr zu einem Fall von Exhibitionismus in der Willy-Brandt-Anlage in Frankenthal. Ein 64-jähriger Mann führte im Blickfeld von einer Gruppe von drei Mädchen im Alter zwischen 13 und 14 Jahren exhibitionistische Handlungen aus. Die Mädchen entfernten sich hier nach von der Parkanlage und verständigten die Polizei. Der Mann konnte durch die Polizei zunächst nicht mehr im Park angetroffen werden. Nach einem Zeugenhinweis konnte der 64-jährige, gegen 16:30Uhr, auf dem Rathausplatz durch die Polizeibeamten festgestellt und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32Promille. Der Mann wurde zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen zur Polizei Frankenthal verbracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell