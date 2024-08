Polizei Korbach

POL-KB: Edertal Bergheim - Aktion "Blitz for Kids" - Polizei verteilt mit Grundschülern grüne und gelbe Karten an Autofahrer

Pünktlich zu Beginn des Schuljahres führte der Verkehrsdienst der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg Geschwindigkeitskontrollen mit der Unterstützung von Grundschülern durch. Die erfreuliche Bilanz: Es wurden deutlich mehr grüne Karten verteilt.

Die Aktion "Blitz for Kids" zielt darauf ab, die Sicherheit der schwächsten Verkehrsteilnehmer - der Kinder - im Straßenverkehr zu erhöhen. Insbesondere in der Schulanfangszeit, wenn viele Kinder zum ersten Mal den Weg zur Schule antreten, ist es von größter Bedeutung, auf deren Schutz zu achten. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern misst die Polizei an Schulen die Geschwindigkeiten der Vorbeifahrenden und kontrollieren sie direkt nach der Messung. Halten sich die Autofahrerinnen und Autofahrer an die vorgeschriebenen Tempolimits, übergeben die Kinder eine grüne Karte und bedanken sich. Wurde zu schnell gefahren, übergeben die Kinder eine gelbe Karte an die Schnellfahrerin oder den Schnellfahrer und bitten darum, die Geschwindigkeitsregeln einzuhalten.

Die erfreuliche Bilanz heute Morgen am Schulzentrum in Bergheim: Die meisten der 57 angehaltenen Verkehrsteilnehmer hielten sich an die vorgegebene Geschwindigkeit und bekamen als Dankeschön eine grüne Karte. Es mussten nur drei gelbe Karten verteilt werden. Bei den kontrollierten Fahrern sowie bei Passanten stieß die Aktion auf große Zustimmung. "Viele der Kontrollierten zeigten beim Wegfahren ein "Daumen hoch" oder äußerten uns gegenüber, dass sie solche Kontrollen sehr gut finden" berichtet Arnfried Schlömer, der stellvertretende Leiter des regionalen Verkehrsdienstes.

Um die Verkehrsteilnehmer weiterhin für die Schulanfänger zu sensibilisieren, wird die Aktion in der nächsten Woche an einer anderen Schule im Landkreis fortgeführt.

Annika Heuschneider

Polizeioberkommissarin

