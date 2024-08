POL-PDNR: Verdacht einer Trunkenheitsfahrt endet in Festnahme

Herdorf (ots) - Schwere Kopfverletzungen erlitt ein 70-jähriger Fahrradfahrer als er am 25.08.24 gegen 19:45 Uhr mit seinem Rennrad ungebremst gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw fuhr. Der Mann aus der VG Daaden-Herdorf war in Herdorf-Sassenroth auf der Hellertalstraße in Richtung Grünebach unterwegs, als er vermutlich durch die tiefstehende Sonne derart stark geblendet wurde, dass er den stehenden Pkw übersah. ...

