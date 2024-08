POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Rengsdorf (ots) - In der Zeit vom 23.08.2024, 18 Uhr bis 24.08.2024, 19 Uhr, kam es in der Friedrich-Ebert-Straße zu Sachbeschädigungen an der dortigen Kirche. Hierbei beschädigten bislang unbekannte Täter die Fenster der Kirche durch Einschlagen mittels Steinen. Am Folgetag, den 25.08.2024, wurden zwei weitere beschädigte Fenster der Kirche festgestellt, welche in der vorherigen Nacht angegangen wurden. Zeugen ...

