Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gegenstände aus Fenster geworfen - Pkw beschädigt

Germersheim (ots)

Am Montagabend gegen 22.00 Uhr warf ein 39-jähriger Mann aus Germersheim eine Flasche sowie einen Teller aus dem 3.Stock eines Mehrparteienhauses in der Ludwigstraße. Hierdurch ging die Heckscheibe eines geparkten Pkws zu Bruch. Zum Zeitpunkt des Wurfs befanden sich 3 Personen in unmittelbarer Nähe zum Pkw, blieben jedoch unverletzt. Ob sich der Wurf gezielt gegen die Personen richtete ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Werfer wurde im Anschluss zur Durchführung weiterer Maßnahmen zu hiesiger Dienststelle verbracht, er war stark alkoholisiert. Außerdem äußerte er rechtsextremes Gedankengut.

Gleiches tat er am heutigen Morgen, weshalb er erneut kontrolliert und unter anderem aufgrund seiner gleichbleibenden Alkoholisierung in Zusammenarbeit mit der Unterbringungsbehörde in einer psychiatrischen Fachklinik vorgestellt wurde.

