Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruchdiebstahl im Bereich der Glockenspitze

Altenkirchen (ots)

Am 26.08.2024 wurde durch die Verantwortlichen einer Einrichtung im Bereich der Glockenspitze Altenkirchen ein versuchter Einbruch mitgeteilt. Durch Kräfte der Polizeiinspektion Altenkirchen konnten Spuren an mehreren Fenstern und Türen der Einrichtung festgestellt werden, ein Eindringen in das Gebäude ist der unbekannten Täterschaft nicht gelungen. Der Tatzeitraum kann aktuell noch nicht genau eingegrenzt werden. Wer hat in den vergangenen Tagen verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Glockenspitze Altenkirchen wahrgenommen. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell