Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Sachbeschädigung an Pkw

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllen, Welsingstraße;

Tatzeit: zwischen 22.08.2024, 16.30 Uhr, und 23.08.2024, 08.00 Uhr;

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen einen geparkten Pkw in Ahaus-Wüllen beschädigt. Sie zerkratzten das Fahrzeug an beiden Seiten vermutlich mit einem spitzen Gegenstand. Zu der Tat kam es zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen an der Welsingstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (ms)

