Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Polizei sucht gestürzte Radfahrerin

Bocholt (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es nach Angaben einer Zeugin gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Werther Straße in Höhe der Biketown-Kreuzung. Dabei sei ein Taxifahrer bei Grünlicht von der Werther Straße nach rechts auf den Autobahnzubringer abgebogen und mit einer stadteinwärts fahrenden Radfahrerin zusammengestoßen. Die Zweiradfahrerin habe dem Taxi noch hinterher gerufen sich dann aber entfernt. Auf dem Seitenstreifen des Zubringers habe der Taxifahrer angehalten und sich den Wagen angeschaut. Den Taxifahrer konnte die Polizei ermitteln. Er gab an, dass es nicht zum Zusammenstoß gekommen sei. Die Polizei bittet nun die Radfahrerin sich mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0) in Verbindung zu setzen.

