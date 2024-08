Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Unfallbeteiligter gesucht

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Am Davos / Josef-Willenbrink-Straße;

Unfallzeit: 21.08.2024, zwischen 17.55 Uhr und 18.00 Uhr;

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden ist es am Mittwoch in Gescher gekommen. Eine Frau hatte die Josef-Willenbrink-Straße aus Richtung Hofstraße kommend befahren. An der Kreuzung Josef-Willenbrink-Straße / Am Davos kam es zwischen 17.55 Uhr und 18.00 Uhr zum Zusammenstoß mit einem Mann, der die Kreuzung aus Richtung Gartenstraße kommend passieren wollte. Dabei wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Der Radfahrer entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Beschrieben wird er als dunkelhaarig. Der Mann war mit einem schwarzen T-Shirt, einer blauen Jeans und weißen Sneakern bekleidet. Außerdem habe er ein weißes Fahrrad gefahren und eine "Tedi"-Tüte mit sich geführt. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

