LPI-J: Fassade beschmiert

Weimar (ots) - In der Zeit vom 13.12.2023, 15:00 Uhr bis zum 14.12.2023, 05:45 Uhr wurde aus dem Keller eines Wohnhauses in der Bad Berkaer Bachstraße durch bislang unbekannte Täter ein Fahrrad entwendet. Wie der oder die Täter in die Kellerräume gelangten, ist nicht bekannt. Das gestohlene Bike hat einen Wert von 4.500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

mehr