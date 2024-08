Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallbeteiligte gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Losserstraße;

Unfallzeit: 22.08.2024, 18.15 Uhr;

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag erlitt eine Radfahrerin in Gronau leichte Verletzungen. Die Frau befuhr mit ihrem Fahrrad die Losserstraße in Fahrtrichtung Kreisverkehr Steinstraße. Gegen 18.15 Uhr berührte sie ein vorbeifahrender Pkw, wodurch sie stürzte. Die Autofahrerin hielt an und man sprach miteinander, es wurden allerdings keine Personalien ausgetauscht. Die Radfahrerin begab sich selbstständig ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun die etwa 40 bis 50 Jahre alte, braunhaarige Autofahrerin. Sie wird gebeten sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell