POL-PB: Abgelenkt - Junger Fahrer prallt frontal gegen Baum

Borchen-Dörenhagen (ots)

(mb) Ein Audi Kombi mit Totalschaden und ein verletzter Autofahrer sind die Bilanz eines Alleinunfall, der sich am Mittwochabend auf der B68 ereignet hat.

Ein 24-jähriger Audi-A4-Fahrer fuhr um 20.15 Uhr auf der B68 von Paderborn in Richtung Lichtenau. Kurz nach der Einmündung Stapelsberg kam der Kombi nach links von der Straße ab. Das Fahrzeug streifte einen Baum und prallte dann frontal gegen einen weiteren Baum. Der Fahrer gab später an, er sei kurz abgelenkt gewesen, da ihm im Auto etwas heruntergefallen sei. Er zog sich leichte Verletzungen zu und konnte selbständig durch den Fond aus dem total beschädigten Audi klettern. Die Fahrertür war verformt und ließ sich nicht öffnen. Ein Notarzt versorgte den Verletzten am Unfallort bevor er mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die B68 war im Bereich der Unfallstelle rund eine Stunde gesperrt.

