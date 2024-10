POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Augsburg (ots) - Göggingen - In der Zeit von Donnerstag (24.10.2024), 16.00 Uhr bis Freitag (25.10.2024), 08.30 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannter Täter in ein Jugendzentrum und ein Pfarrhaus in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Es entstand dabei ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Entwendet wurde nichts. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt ...

mehr