Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wiederholt Betrugsmaschen im Landkreis Northeim

Northeim (ots)

LK NORTHEIM (Wol) - Die Polizei Northeim warnt.

In der letzten Zeit häufen sich die Meldungen bzw. Anzeigen bzgl. falscher Handwerker oder Antiquitätenhändler im gesamten Landkreis Northeim.

Dabei kommt es vor, dass unbekannte Personen sich als Handwerker oder Antiquitätenhändler ausgeben und versuchen, sich unter dem Vorwand Reparaturarbeiten auf dem Grundstück durchführen zu wollen oder sich für gewisse Wertgegenstände der Hauseigentümer zu interessieren, Zutritt in die Wohnungen zu verschaffen.

Die Polizei Northeim bittet folgende Hinweise zu beachten, um weitere Schäden zu vermeiden:

- Lassen Sie nur Personen in die Wohnung, die sie kennen, selbst bestellt haben oder durch den Vermieter/die Wohnungsgesellschaft angekündigt wurden, - Schornsteinfeger melden sich in der Regel vorher an, - seriöse Handwerker bieten ihre Leistungen nicht an der Haus- oder Grundstückstür an, - Mitarbeitende der örtlichen Stadtwerke, die Überprüfungen vornehmen wollen, weisen sich aus, - rufen Sie im Zweifel bei den örtlichen Energieunternehmen an und fragen nach, bevor Sie jemanden in ihr Haus oder ihre Wohnung lassen, - ziehen Sie Vertrauenspersonen wie Verwandte oder Nachbarn hinzu, die die angeblichen Handwerker in ihrer Wohnung nicht aus den Augen lasse.

Sollten Sie entsprechende Handwerker oder Antiquitätenhändler feststellen, melden Sie dies bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell