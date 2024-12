POL-MG: Einbruch in Jugendtreff

Mönchengladbach (ots) - Ein 18- und ein 19-jähriger Mönchengladbacher stehen in Verdacht, sich am Montag, 2. Dezember, gegen 23.45 Uhr ein illegales Autorennen in der Mönchengladbacher Innenstadt geliefert zu haben. Die beiden Männer fuhren auf der Korschenbroicher Straße in Richtung Fliethstraße mit ihrem BMW beziehungsweise Mercedes mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander. Dies fiel einer ...

