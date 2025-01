Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Unfallfahrer flüchtet mit Vollgas

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag (25.01.2025) gegen 17:00 Uhr befuhr ein 67jähriger Mann aus Bielefeld die Lange Straße in Richtung Lagenser Innenstadt. Aus der Straße In der Bülte bog ein silberner Kompaktwagen nach rechts auf die Lange Straße ein und touchierte hier-bei den von links kommenden VW Transporter des Bielefelders. Dieser hielt sofort an und hupte, um den anderen Fahrer auf den Zusammenstoß aufmerksam zu machen. Dieser gab jedoch Vollgas und flüchtete vom Unfallort.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat Detmold unter der Rufnummer 05231-6090 zu wenden.

