Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Vorfahrt missachtet, zwei Verletzte

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag (24.01.2025) gegen 18:00 Uhr wurden zwei Personen bei einem Un-fall auf der Kampstraße in Horn-Bad Meinberg leicht verletzt. Ein 40jähriger Mann aus Belle fuhr mit seinem Renault Kangoo auf der Kampstraße in Rich-tung Innenstadt. Er überquerte den Kreuzungsbereich zum Hessenring und missachtete dabei die Vorfahrt eines von links kommenden Audi A5, mit dem ein 30 Jahre alter Mann aus Horn auf dem Hessenring unterwegs war. Auf der Kreuzung stießen die beiden Autos zusammen. Insgesamt entstand ein Sachscha-den in Höhe von etwa 10.000 Euro. Ein Unfallbeteiligter klagte über Kopf-, der andere über Nackenschmerzen. Die Polizei musste den Kreuzungsbereich für die Dauer der Unfallaufnahme und der an-schließenden Straßenreinigung teilweise sperren.

